İstanbul’da organ ticareti operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince organ ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 5’i tutuklandı.
İfade işlemler tamamlanan şüphelilerden 8’i emniyetten serbest bırakılırken 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan 10 şüpheli tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Sorgu işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tutuklanmasına karar veren Nöbetçi hakimlik 5 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 12:58