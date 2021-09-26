İstanbul’da piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlanan zanlılar yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerin aracında bagaj bölümünde oluşturulan özel bölmede 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C., S.C.D. ve K.E.Ö. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer ilçesine sevk edeceği tespit edildi. Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı tespit ederek yakın takibe başladı. Olası yol güzergahlarını kontrol altına alan jandarma ekipleri, “Dur” ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy kavşağında durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik köpeği Avcı’nın da bulunduğu aramalarda aracın bagaj bölümünde oluşturulan gizli bölmede 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi. Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.