İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak üzere Esenler’de bir adrese, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üçü de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul’da PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde olan 3 şahıs Esenler’de yakalandı.