İstanbul’da PKK operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik bugün İstanbul merkezli Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde toplam 17 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde, Suriye bölgesinde PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’da ikamet eden, Suriye bölgesinde örgüt içerisinde sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgüte Türkiye’de silahlı terör örgütü adına eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar da bulunan J.H. , A.D., A.A. ve H.M. isimli şüpheliler ile örgütün sözde özel kuvvetleri H.A.T. içerisinde faaliyet gösteren H.T. isimli şahsın da aralarında bulunduğu, Suriye uyruklu 18 kişi şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ettikleri konut ve eklentilerinde yapılan aramada 1 bir adet kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.