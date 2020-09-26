İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe’de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan adreslerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
İstanbul’da PKK operasyonu
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON YAPTI. BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
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