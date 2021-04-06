İstanbul’da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde havai fişek atan iki PKK sempatizanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı
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İstanbul’un Kartal ilçesinde havai fişek atan iki PKK sempatizanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal Yalı Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide, İmralı’da tutuklu bulunan bölücü elebaşının ismi yazılı düzeneği ve havai fişekleri patlatan 2 PKK sempatizanı yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.K. ve B.A. adlı iki şüphelinin, örgütle irtibatlı kişiler oldukları öğrenildi. Zanlılar, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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