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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kentin 10 ayrı ilçesinde 15 farklı adreste yakalanan örgüt üyelerinin, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.

İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kentin 10 ayrı ilçesinde 15 farklı adreste yakalanan örgüt üyelerinin, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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