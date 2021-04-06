İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl 28 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlemiş, o tarihte yapılan baskınlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerde İstanbul’da gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı kişiler tespit edilmişti. Terör polisi tarafından “milis/işbirlikçi” faaliyeti yürüten örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Gece yarısı düzenlenen baskın yapılan adreslerdeki aramalarda dijital materyaller, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve farklı çaplarda toplamda 17 fişek elde edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 13:46