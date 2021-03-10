İstanbul’da PKK’ya operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyeleri arasında geçmiş yıllarda Sancaktepe’de ele geçirilen bir el yapımı patlayıcıda (EYP) parmak izi tespit edilen şüpheliler de bulunuyor.
El yapımı patlayıcıda parmak izi tespit edildi
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de ele konuldu.Altısı PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya mensup toplam 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan örgüt üyeleri arasında geçmiş yıllarda Sancaktepe ilçesinde ele geçirilen bir el yapımı patlayıcıda (EYP) parmak izi tespit edilen şüphelilerin de olduğu bildirildi. Zanlılar sosyal medya platformunda örgüt propagandası yaptıkları da belirtildi.