İstanbul’da Polis Akademisi sınavında usulsüzlük operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılında Polis Akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Polis Akademisine giriş için 2012 yılındaki sınavda yapılan usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin, sınava FETÖ/PDY silahlı terör örgüte ait evlerde hazırlanan şahıslar ile evlerde mahrem imamlık yapan, bu evlere öğrencileri yönlendirenler şeklinde beyanların bulunduğu, aralarında ID tespiti yapılmayan ByLock kullanıcısı bulunduğu ve büfe/ankesör aramalarının tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.