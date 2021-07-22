İstanbul’da polis ekiplerinden bayram denetimi

Polis ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle Beşiktaş’ta araçlara yönelik denetim düzenledi. Denetimlerde, araç muayenesi eksik olduğu için ceza kesilen sürücü, “Dalgınlığımıza geldi, bu da bize ders olsun” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla polis ekipleri, İstanbul’un farklı noktalarında araçlara yönelik denetim düzenledi. Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenen denetimlerde ekipler, araçları durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araçlardaki vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan polis ekipleri, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı.

"Denetimlerden mutluyum"

Denetim yapılmasının iyi olduğunu söyleyen Serra Taşçı, “Trafikte sorunlu insanların da olduğunu biliyoruz. En azından polis denetimleri sayesinde daha dikkatli sürmeye devam ediyorlar. Denetimlerin sık olmasından dolayı gayet mutluyum. Biraz önce E-5’ten geliyorduk, yolların boş kaldığını düşünüp aşırı hız yapanlar var. Bu şekilde denetimler yapılması daha iyi oluyor bizim için” ifadelerini kullandı.

Aracının muayenesi eksik olduğu için ceza kesilen Tolga Keçik, “Dalgınlığımıza geldi. Muayene eksikmiş. Memur bey de sağ olsun onu hatırlattı bize, 314 TL ceza ödeyeceğiz. Bizim dalgınlığımız, bu da bize ders olsun” şeklinde konuştu.

Azmi Nalbantoğlu ise, “Denetimler başarılı. İstanbul baya boş. Herkes memleketine, bayram tatiline gitmiş herhalde. Baya rahat trafik” diye konuştu.