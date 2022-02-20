banner4556

İstanbul’da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

banner4664

Sarıyer’de motosikletli polis timleri, yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı. Motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla açan polis, içerisine saklanmış iki adet tabanca ele geçirdi.

İstanbul’da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
banner4583

Sarıyer’de motosikletli polis timleri, yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı. Motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla açan polis, içerisine saklanmış iki adet tabanca ele geçirdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı “Yunus” diye tabir edilen motorize polis timi, Huzur Mahallesi Ulubaş Caddesi üzerinde devriye gezdiği esnada sağ şeritteki 34 J 7742 plakalı motosikletin başında bekleyen Emin A. ve Hacı Y.‘yi görünce şüphelenerek takibe aldı. Bir süre sonra şüpheli şahısların yanına giden polis ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Polis şarjlı matkapla filtreyi söktü

banner4336

Motosikleti dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, hava filtresinin olduğu yerde poşet parçasını görünce şarjlı matkapla filtrenin kapağını açtı. İnceleme yapan ekipler buraya gizlenmiş iki adet tabanca ele geçirdi. Yapılan arama ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Emin A. ve Hacı Y. emniyete götürülürken, el konulan silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üsküdar’da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan...
Üsküdar’da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666