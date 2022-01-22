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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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