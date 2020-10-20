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İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

KENT GENELİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ARANMASI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 156 KİŞİ YAKALANDI.

İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 156 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. 246 ekip ve 628 personelin katıldığı operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 156 kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

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