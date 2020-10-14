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İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi

İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi

İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10’a yükseldi. Polis ekipleri sahte içkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Sevim Ş.’nin ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şahıslar, Hakkı Oğuzhan Ş.’nin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Anıl Orkun İ., Güngör G. isimli şüpheliler ve Halit Y.’nin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili de Adnan P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 21:13
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