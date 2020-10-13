İstanbul’da sahte içki ölümlerine ilişkin 3 tutuklama

İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölümleri nedeniyle gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kartal’da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise gözaltına alınan Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Halit Y. isimli şahsın hayatını kaybetmesine ve 3 şahsın yaralanması konusuyla ilgili olarak 11 Ekim günü gözaltına alınan ve daha sonra adli makamlarca hakkında adli kontrol şartı uygulanan Adnan P. ise savcının talimatıyla tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 20:44