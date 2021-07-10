İstanbul’da sahte içki operasyonu: Markaları birebir taklit etmişler

Esenler ve Bağcılar’daki depolara düzenlenen baskında markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenler ve Bağcılar’da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.

Markaları birebir taklit etmişler

Markalar birebir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin bulunduğu Esenler ve Bağcılar’da belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 960 litre cin, 8 bin 620 litre viski, 420 litre votka olmak üzere toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş. de gözaltına alındı.

Vatandaşlara jandarmadan uyarı

Öte yandan, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.