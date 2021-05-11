İstanbul’da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu

İstanbul’da bir depoya yapılan baskında toplam 189 bin adet sahte sporcu takviyesi ile toz ürün ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
Depoda suçüstü yakalanan daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Yiğit P. adlı 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Piyasa değeri 2 milyon 556 bin lira civarını bulduğu ileri sürülen sahte ilaçların, insan sağlığına ölümcül derecede zararlı olduğu ifade edildi. Türkiye’de satışının yasak olduğu ve çoğunun ruhsatının olmadığı aktarılan ilaçların, ruhsatı olan ürünlerinde ise satışının doktor tarafından reçeteli yazılarak eczanelerden temin edilen tıpta vücut gelişiminde sorun olan çocukların büyümesinde ve vücut gelişimine destek için doktor tarafından reçetelenen ilaçlar olduğu kaydedildi. Ürünleri vücut geliştirme sporu yapan insanların daha çok tercih ettiği belirtilirken, insan sağlığına zararlı olduğu, bu ilaçları kullananlarda bağımlılık yaptığı, internet üzerinden de satışının yapıldığı ileri sürüldü. Söz konusu ilaçların, nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon ile yapılan performans artırıcı ve yağ yakıcı ilaçların piyasaya sürüldüğü de belirtildi.Fatih’te baskın yapılan depolar emniyet ekiplerince mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.