İstanbul’da şantiyede feci ölüm

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.
SARIYER BALTALİMANI BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATININ ŞANTİYESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.
Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.