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İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele polisinden çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İSTANBUL'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EKİPLER, SABAH SAATLERİNDE ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OLARAK OPERASYON DÜZENLEDİ. YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİYE GÖZALTI YAPILDI.

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele polisinden çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheliye gözaltı yapıldı.

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 10:52
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