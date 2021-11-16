İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul’da, silah kaçakçılarına yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyesi 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda büyük çoğunluğu kurusıkıdan bozma bin 51 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “silah ticareti yapmak” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarına karışan silah kaçakçılığı şebekelerine ve silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Ekim’de yapılan eşzamanlı operasyonlarda Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan “Oto Galeri” görünümlü iş yerindeki Ü.H.Ö., S.Ş., A.Y. ve C.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasaya sürülmek ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere siparişi alınmış ve depolanmış halde 78 kurusıkı tabanca, 80 adet tabanca çerçevesi, 80 tabanca horoz tertibatı, 80 adet tabanca sürgüsü, 80 adet değişik çap ve ebatlarda tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan 4 makine ele geçirildi. İş yeri de yapılan aramaların devam ettiği esnada bahse konu işyerinin duvar görünümlü gizli bir bölmesinin olduğu görüldü. Sıkma köpüklerle gizlenmiş vaziyette bulunan çelik kapıyı açılınca suç örgütlerine yapmış oldukları eylemlerde, eylemleri yapan şahısların polis tarafından bulunamaması amacıyla sahte plaka basıldığı ve basılan bu plakaların kargo poşetleri içerisinde sipariş üzerine dağıtıldığı tespit edildi. İş yerinin bu bölümünün sahte plaka basım merkezi olduğu ve bu bölmede yapılan aramalarda 2 soğuk mühür, plaka yapımında kullanılan 20 sayı kalıpları, 46 adet plaka yapımında kullanılan harf kalıpları, 9 çift basılı plaka, 50 Türk bayrağı hologramlı TR ibareli boş plaka sacı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında “Adli Kontrol Hükümleri” uygulanarak salıverildi.

Çalışmalarını genişleten İstanbul Polisi, ikinci dalga operasyon için zanlıları yakın takibe aldı. Şebekeyle bağlantılı olduğu tespit edilen yeni şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takiplerin sonunda suç örgütü içinde organize şekilde silah ticareti yapıldığı anlaşıldı. Şebekenin liderliğini ise V.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği öğrenilirken, S.S.’nin örgüt yöneticisi, A.K., M.A., B.İ., M.O., B.O., Y.G. ve M.K.’nın ise örgüt üyeleri oldukları belirlendi. Yapılan tespitler ışığında Küçükçekmece ilçesinde yüklü şekilde silah ticareti yapılacağı yönünde bilgi alan polis, S.S. ve İ.E. isimli şahıslardan 71 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Suç örgütü yapılanmasının çökertilmesi için 12 Kasım’da eş zamanlı operasyon kapsamında bir silah atölyesinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 960 kurusıkı tabanca, 112 adet şarjör, 20 ruhsatsız tabanca, 21 silah namlusu, 101 9 mm çapında fişek, 47 yiv ve set olmayan namlu, 1 av tüfeği ve 64 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.