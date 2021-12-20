İstanbul’da şofbeni uyuşturucu zulasına çevirmişler

Fatih’te düzenlenen operasyonda, su ısıtıcısı şofbenin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şofbeni zulaya çeviren Afganistan kökenli bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinen İstanbul Polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. önceki gün narkotim ekiplerince yapılan araştırmalarda söz konusu adreste yabancı uyruklu bir şahsın kaldığı belirlendi. Çalışmaların devamında aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu A.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda su ısıtıcısı cihazın içine gizlenmiş naylon poşetler halinde 55.9 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, 80 gram Afgan macunu ve 3 Ecstacy hap ele geçirildi.

Baskında yakalanan yabancı uyruklu A.B., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, düzenlenen operasyon, polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şofbenin ‘zula’ olarak kullanıldığı, cihazın içine gizlenmiş uyuşturucu maddenin ele geçirildiği görülüyor.