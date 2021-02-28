İstanbul’da şok operasyon: Sahte covid-19 negatif test sonucu satan şebeke çökertildi

İstanbul’da para karşılığı sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şebeke liderliğini dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. yaparken, şebekenin sokak ortasında test yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etti. Sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi düzenleyen şebeke üyelerini adım adım izleyen polis, İstanbul genelinde yurt dışı bağlantılı sahte covid-19 raporu düzenlendiğini, farklı ülkelerden şüphelilerin de aralarında olduğu bir yapılanmayı deşifre etti.

Liderliğini dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Gürcistan uyruklu N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı şebekenin, sahte belgelerini ’doktor’ rolündeki Suriyeli M.T.’nin düzenlediği belirlendi.

Çok sayıda adrese peş peşe baskın yapıldı

Suç şebekesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisi, önceki gün 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte covid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopilerinin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında Gürcistan ve Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu N.M., M.T., E.F., Y.B., N.A., E.B., Ş.Y., Ş.D., S.D., M.B., A.A. ve A.A. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu şebeke elebaşı N.M. ile örgütün yöneticilerinden ’doktor’ rolü yapan M.T.’nin de aralarında olduğu 12 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Sokak ortasında muayene

Yakalanan zanlıların sorgusu sürerken, polisin deşifre ettiği şebekenin akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Buna göre suç örgütünde ’yönetici’ konumda bulunan Suriyeli M.T., beyaz önlük giyerek ’doktor’ rolü yapmak suretiyle covid testi için gelen ’müşterileri’ sokak ortasında ya da turizm acentelerinde muayene ediyordu. Sözde doktor M.T., ayaküstü muayene ettiği kişilerden süprüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe atıyordu. Şebeke, aşama aşama düzenledikleri sahte covid belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve sonrasında online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit etmişler

Şebeke yöneticileri, bu web sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri müşterilerine sahte negatif covid raporu çıkardıkları belirlenirken, bu sahte raporun karekod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde ise yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği saptandı. Hazırlanan sahte raporlarda Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit ettikleri belirlenen suç şebekesinin, müşterilerine sundukları belgelerde gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn ederek, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerini kullandıkları anlaşıldı.

Sahte covid raporuyla milyonlarca lira vurgun

Şebeke tarafından kullanılan söz konusu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yapıldığı kaydedilen dolandırıcılık olayında, düzenlenen sahte covid-19 raporu karşılığında kişilerden 150 ile 300 dolar arasında para alındığı, bu sahte belgelerin ise müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira vurgun yapan şebekenin, ayrıca şahısların yurtdışına çıkış yapabilmeleri ve uçak veya otobüslerle seyahat edebilmeleri için binlerce kişiye sahte olarak negatif covid-19 raporu düzenlendiği belirlendi.

Şebeke liderinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

Binlerce kişiye sahte covid-19 raporu düzenleyen şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nden adliyeye sevk edilen şebeke lideri Gürcistanlı N.M. ile sahte doktor Suriyeli M.T.’nin de aralarında olduğu 12 şüpheliden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor rolündeki M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, sahte rapor çetesinin sokaktaki çalışma yöntemleri, peşlerindeki polis ekiplerince adım adım izlenerek o anlar kayıt altına alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beyaz önlük giyerek elindeki sağlık çantasıyla sokak ortasında, parkta ya da turizm acenteleri önlerinde müşterileri muayene eden Suriyeli sahte doktorun, kişilerden süprüntü örnekleri aldığı kareler yer alıyor. Sahte doktor, herkesin gelip geçtiği cadde veya sokakta işine devam ediyor.