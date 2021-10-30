İstanbul’da sopa ve dubalı market baskını: “Pislik dökmeyin” diye uyarınca ortalık karıştı

Kağıthane’de akraba oldukları öğrenilen bir grup kağıt toplayıcı, “içeriye toz, pislik giriyor” diyerek kendilerini uyaran adamın marketini bastı. Sopa ve dubaların havada uçuştuğu baskın ve kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar kafasından yaraladıkları işyeri sahibi ve çalışanları tarafından dışarı atıldı. Kaçan kağıt toplayıcılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen kağıt toplayıcı bir grup, cadde üzerindeki marketin önünde atık kartonları kamyonete yüklemeye başladı. O esnada market sahibi Serdar A., şahısları “içeriye toz, pislik giriyor” diyerek gitmelerini söyledi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma sonrasında marketten çıkan kağıt toplayıcı şahıs, akrabalarını da aldıktan sonra ellerine sopa ve dubayla geri gelerek marketi bastı.

Duba ve sopayla market bastılar

Kağıt toplayıcıların markete girdiğini gören müşteriler ve market sahibi, önce kağıt toplayıcıları sakinleştirmeye çalıştı. Kağıt toplayıcıların saldırısı üzerine market sahibi de karşılık verince ortalık karıştı. Müşteriler kavgayı ayırmak için kağıt toplayıcıları marketin dışına çıkartmaya çalışırken, taraflar ise birbirlerine sopalarla vurmaya devam etti. Bir süre sonra saldırganlar, markettekiler tarafından dışarı atıldı.

Kağıthane polisi saldırganları yakaladı

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketin güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların Ferhat G. (17), İbrahim G. (18), Hamit G. (46) ve Sedat G. (23) olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde şahısların 44 AAY 965 plakalı kamyonetle geldiklerini tespit etti. Çalışmalarını hızlandıran Kağıthane polisi, Gölcük Sokak içerisinde şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

“Pislik dökmeyin diye uyarı, kafasından sopayla yaralandı”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Kartoncular esnaf abimize terbiyesizlik yapmışlar yani kapısının önünde karton, pislik falan çırpmışlar. Esnaf abimiz de diyor ki, ‘Kardeşim burada yapma çünkü kapı devamlı açık olduğu için iş yerine de toz geliyor.’ Daha sonra kağıt toplayıcı şahıs gidip yanına 5-6 kişi alıp geri geliyor ve esnaf abimize saldırıyorlar. Ortada esnafın bir günahı yok, adamın alakası olan bir durum değil. Hatta oradaki diğer esnafın iş yerinden attığı kartonları da al diyor, onları da veriyor ama buna rağmen pisliklerini falan dökünce sözlü bir şekilde uyarıyor. Dükkanına insanların geldiğini müşterilerin olduğunu orada pislik çırpmaması gerektiğini söylüyor ve daha sonra kağıt toplayıcı yanına 5-6 kişi alıp geliyor ve esnaf abimize saldırıyorlar. Adam dükkanının kasasında dururken ellerinde duba ve sopalarla gelip saldırıyorlar” dedi.

Esnaf, “Adamın olayla hiçbir alakası yok sadece oraya çöpünü pisliğini dökmemesi için sözlü bir şekilde uyarıyor, herhangi bir art niyet yok. Esnaf abimizin duruma karşı sert bir tavrı da yok yani. Zaten kendisini tanıyoruz iyi bir abimiz ama öyle bir terbiyesizlik yapmışlar. Serdar abinin kafasına sopayla vurmuşlar diye biliyorum. Daha sonradan şikayetçi olmuş ve 5-6 şahsı almışlar diye biliyorum” dedi.

Duba ve sopalı market baskını kamerada

Kağıthane’de kağıt toplayıcı grubun elinde sopa ve dubalarla marketi bastığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcıların elinde sopa ve dubalarla markete geldiği ve müşterilerin tarafları çıkartmaya çalıştığı, market sahibinin ve kağıt toplayıcıların sopalarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.