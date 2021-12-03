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İstanbul’da suç çetesine operasyon 15 gözaltı

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İstanbul’un Anadolu yakasında ‘gasp’, ‘tehdit’ ve ‘cinayet’ gibi çok sayıda suça karışan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da suç çetesine operasyon 15 gözaltı
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İstanbul’un Anadolu yakasında ‘gasp’, ‘tehdit’ ve ‘cinayet’ gibi çok sayıda suça karışan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada, kentin Anadolu yakasında faaliyet gösteren bir çete tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında suç çetelerine yönelik çalışmalarına devam eden emniyet ekipleri, Çekmeköy ilçesi sınırları dahilinde “tehdit”, “gasp” ve “adam öldürme” eylemlerinde bulunan suç örgütünü yakın takibe aldı. Örgütü çökertmeye yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerince yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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