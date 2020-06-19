İstanbul’da suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Toplam 48 adreste suç delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 Tüfek, çok sayıda fişek, mağdur edilen şahıslara zorla imzalatılan senet ve bu şahıslardan zorla aldıkları çekler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 18:58