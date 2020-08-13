İstanbul’da ‘tapu’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü’nde bazı tapular üzerinde usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek 3’ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bu bilgiler neticesinde düğmeye basan ekipler, Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören ilçelerinde tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3’ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.