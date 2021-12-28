İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
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