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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

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