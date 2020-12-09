İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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