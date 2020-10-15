İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.