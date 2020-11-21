İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş 1 kilo 450 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş 1 kilo 450 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş 1 kilo 450 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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