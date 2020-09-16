İstanbul’da toplu taşıma denetimi

Korona virüs salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alınması sonrası başlatılan denetimler devam ediyor. Zincirlikuyu’da denetim yapan trafik ekipleri, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak ehliyet, ruhsat ve belge kontrollerinin ardından fazla ve ayakta yolcu olup olmadığını denetledi.
Karar kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.
İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.