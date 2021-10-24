İstanbul’da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’: 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul genelinde, ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanırken, toplamda 64 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul’da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’: 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
banner3909
banner4336

İstanbul genelinde, ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanırken, toplamda 64 bin lira para cezası kesildi.

’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında, İstanbul genelinde 160 noktada, bin 456 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 10 bin 499 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 bin 339 araç ile motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 63 araca işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 592 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 64 bin 989 TL para cezası kesildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu
Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4323

banner3841