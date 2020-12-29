İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Güngören, Tuzla, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 12 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu ilçelerde yapılan aramalarda 585 gram kokain, 42 gram eroin, 30 gram sentetik kannabinoid, 29 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira para ele geçirildi.
İlçe ekipleri ve şube polisince düzenlenen operasyonlarda toplam 62 kilo 356 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedilirken, 17 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 16:08