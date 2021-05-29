İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, adreste yapılan arama anı kameraya yansıdı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 846 gr Bonzai, 2 adet Hassas Terazi, 3 adet Tabanca Fişeği, 5000 cc Aseton Maddesi, 28 gr Uyuşturucu Madde, 1 adet Vakum-Naylon ağız birleştirici cihaz, 86.6 gr Metamfetamin, 3 adet Extacy Hap, 1 adet Ruhsatsız Silah, 1 adet Av Tüfeği ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.