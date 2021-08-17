İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 57 kilo 80 gram narkotik madde ile 6 bin 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 79 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince ayrıca 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 16 kilo 52 gram esrar, 10 kilo 5 gram sentetik kannabinoid, 92 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 6 bin 895 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 133 kök hint keneviri ve 2 kilogram kimyasal madde yakalandı. Çalışmalarda, toplamda 42 kilo 80 gram narkotik madde, 6 bin 895 adet uyuşturucu hap ve 133 adet hint keneviri ele geçirildi.Yürütülen çalışmalar kapsamında 988 şahsa adli işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 79 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.