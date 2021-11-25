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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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İstanbul’da 3 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Baskında 100 kiloya yakın çeşitli türede uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul’da 3 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Baskında 100 kiloya yakın çeşitli türede uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bazı uyuşturucu taciri ile birlikte 3 yeni adresi tespit etti. Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere 6 ila 20 Kasım tarihleri arasında baskın yapıldı.

Polis, 3 ayrı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 kilo 280 gram Skunk, 18 kilo 280 gram sıvı Metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize Metamfetamin ve 7 kilo 800 gram asetontan oluşan toplam 97 kilo 34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 4’ü “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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