İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde şüpheli şahıs 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı.
Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B’nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.