İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından Sancaktepe ve Büyükçekmece ilçelerinde dedektör köpekler eşliğinde bir otomobile ve bir depoya gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda ve araçta yapılan aramalarda 56 kilo 250 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 1 öğütücü, 1 uzun namlulu silah ve bu silaha ait şarjör, 7,62 çapında 30 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 78 mermi ele geçirildi. Söz konusu tarihlerde yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:26