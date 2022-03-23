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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 4 gözaltı

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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 4 gözaltı
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde oldukları tespit edildi. Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden bonzai, taş kokain, metamfetamin, eroin ve esrar bulunurken, 3 şüphelinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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