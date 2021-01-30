Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle E-5 karayolu üzerinde az sayıda araç bulunurken, sokaklar da vatandaşların az olduğu görüldü. Yağmura yakalanan vatandaşlar, şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Etkili olan yağmur ve vatandaşların şemsiyeyle korunma çabası kameralara yansıdı.