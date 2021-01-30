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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor.

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle E-5 karayolu üzerinde az sayıda araç bulunurken, sokaklar da vatandaşların az olduğu görüldü. Yağmura yakalanan vatandaşlar, şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Etkili olan yağmur ve vatandaşların şemsiyeyle korunma çabası kameralara yansıdı.
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