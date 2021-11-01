İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 63 oldu

İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava haftanın ilk mesai sabahı ile birleşince kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 63 olmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde yağışın kendi göstermesi ile etkisini gösterdi. Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava trafiğinde kent genelinde yüzde 63 oldu.

Trafik yüzde 63 oldu

Sabah işyerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik programında da trafiğin yüzde 63 olduğu tespit edildi.

E - 5 ve TEM’de yoğunluk yaşanıyor

Yoğunluğun E - Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O - 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.