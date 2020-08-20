İstanbul’da yağmurdan zarar gören evlerde hasar tespiti yapıldı

Arnavutköy’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçe genelindeki birçok binanın hasar görmesine sebep oldu. Bir gecekondunun duvarının yıkıldığı bölgede, zarar gören evlerde hasar tespiti yapıldı.

Arnavutköy’de sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış birçok dükkanı ve evi su basmasına neden oldu. Yağmurun dinmesiyle birlikte ilçenin bazı mahallelerinde hasar gören evler dikkat çekti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarı sağanak yağışın da etkisiyle çöktü. Çöken istinat duvarı hemen yanında bulunan bir gecekonduya da çarpınca evde tek başına bulunan Hediye Albayrak’ın evi ağır hasar aldı. Bölgede zarar gören evlerde yetkililer tarafından hasar tespiti yapıldı.

Evi hasar alan Hediye Albayrak, "Hafif yağmur yağınca dışarıya çıktım ben, tavukları kümese koyup tekrar içeriye geldim. Ben şimşek çaktı sandım ama odaya bir geldim ki oda içeriye göçmüş, her yer çamur ve su olmuş. Evimi birden su bastı ve ben evde yalnızdım. Çocuklarımı aradım onlar geldi. Yan binanın duvarı yıkılınca benim duvarıma da vurdu, ben o esnada çok korktum. Hemen çocuklarım geldi, belediye ve itfaiyeye haber verdi. Evimi mühürlediler, zaten evim mahvoldu" şeklinde konuştu.