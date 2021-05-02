İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın kilit ismi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Ataşehir’de yakalanan DEAŞ’ın önde gelen isimlerinden ’Basim’ kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde “askeri yapılanması”nın başında bulunan ’Basim’ kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M., MİT ve İstanbul Terörle Mücadele polisinin operasyonuyla Ataşehir’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan DEAŞ’lı terörist, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından A.S.İ.M., tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.