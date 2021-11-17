banner4556

İstanbul’da yakalanan zehir taciri 32 kişi adliyeye getirildi

banner4336

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul’da yakalanan zehir taciri 32 kişi adliyeye getirildi
banner3909
banner4558

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İstanbul Anadolu Yakasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Bu sabah şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen kontrolün ardından şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adliyesine getirildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 12:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında...
  1. EĞİTİM

banner4390

banner4321

banner3841