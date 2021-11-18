İstanbul’da yakalanan zehir tacirlerinden 24’ü tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 24 ‘ü tutuklandı. 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.