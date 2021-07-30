İstanbul’da yapılan DEAŞ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı...

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheli arasında yer alan 1 Türk’ün, El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye’de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyesi olduğu ortaya çıktı. Yakalananlar arasında DEAŞ’ın propaganda sorumlusunun da olduğu ifade ediliyor.
El Kaide bağlantılı örgütte 1 TürkTerör örgütlerine yönelik yapılan operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Operasyon kapsamında çoğunluğu Suriye ve Özbekistan kökenlilerden oluşan 6 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, zanlılar arasında yer alan Türkiye uyruklu örgüt mensubunun, El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye’de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yakalananlar arasında DEAŞ’ın propaganda sorumlusunun da olduğu öğrenilirken, zanlıların Türkiye’de ve Suriye’de örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi.