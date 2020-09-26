İstanbul’da yapılan PKK operasyonunda 7 kişi yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan 5 kişinin PYD içerisinde aktif faaliyette olduğu 2 tanesinin de örgüte eleman aktarımı konusunda aktif faaliyet gösterdiği kaydedildi.
İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan 5 kişinin PYD içerisinde aktif faaliyette olduğu 2 tanesinin de örgüte eleman aktarımı konusunda aktif faaliyet gösterdiği kaydedildi.