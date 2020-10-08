İstanbul’da yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması’nda 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

İstanbul’da yapılan “Yeditepe Huzur Uygulaması”nda 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde 1394 personel görev alırken, eğitimli dedektör köpekleri de uygulamada yer aldı.
İstanbul’da yapılan “Yeditepe Huzur Uygulaması”nda 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul’da yapılan “Yeditepe Huzur Uygulaması”nda 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde 1394 personel görev alırken, eğitimli dedektör köpekleri de uygulamada yer aldı.