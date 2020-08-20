İstanbul’da yasa dışı bahis çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC üzerinden sanan ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik inceleme başlattı. Polis uzun süre teknik ve fiziki takip ardından operasyon için düğmeye bastı. 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber polisi, 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Bodrumda Cennet koyunda bir tekneye baskın düzenleyen ekipler ise, örgüt liderlerini kıskıvrak yakaldaı.

Yapılan operasyonlarda 220 adet cep telefonu, 347 adet SIM kart, 21 adet flash disk, 2 adet hafıza kartı, 1 adet server, 1 adet depolama ünitesi, 26 adet bilgisayar, 25 adet Hard disk, 300 bin Dolar, 96 bin 20 TL, 60 Pound, 350 bin euro, 4 tabanca, 1 hesap cüzdanı, 3 Not defteri ve 30 Banka kartına el konuldu.

Suç örgütünün kullanmış olduğu hesaplarda 32 milyon 356 bin 65 TL, 10 milyon 755 bin 958 dolar, 469 bin 99 euro para trafiğinin olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 11:16